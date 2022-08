Kevin Rasmussen: Ni gör bort er inför öppen ridå

Foto: Per Nilsson

Här planerar kommunen för en cykelväg, men hur den ska dras är inte klart. Foto: Per Nilsson

Hanteringen är så illa skött att Ystads kommun än en gång uppmärksammas under mindre smickrande former i SVT. Senast fick ordförande Per-Olof Lind ta tillbaka vad han sagt i direktsänd TV – trovärdigheten sviktar.

Att Håkan Damm under sammanträdet angrep nämndsledamöter med nedsättande och påhittade saker som han fick be om ursäkt för är ännu ett bevis på hur illa stämning det var under ärendehanteringen.