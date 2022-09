Simrishamn är inte i närheten av att kunna uppfylla Sveriges löften. Vi skulle behöva minska våra utsläpp med 14 procent per år från 2020. Mellan 2015 och 2019 var den genomsnittliga utsläppsminskningen i Simrishamn 0,2 procent per år, med en ökning på över 10 procent (!) just 2019.