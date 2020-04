Lars-Erik Andersson: Handfallen och skandalös hantering av corona

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Omkring jultid förra året (2019) börjar man höra talas om ett virus ”Corona” som brutit ut i en provins i Kina. Mängden sjuka och döda människor ökade allt eftersom tiden gick.

I slutet av januari 2020 hade samma sjukdom börjat bryta ut i Italien. Då reagerade svenska myndigheter. Man tog hem turister från de norra italienska vintersportorterna till Sverige.

Sjukdomen togs i början inte på riktigt allvar. Man bestämde att antalet människor inte skulle vara mer än 500 personer i en och samma lokal.

Den svenska melodifestivalen skulle ske den 7 mars 2020. Frågan var om man skulle låta den ske. Allt beroende på om faran för att sjukan skulle kunna nå Sverige.

Regeringen hade bestämt att folksamling med mer än 500 personer inte fick finnas. Men någon (regeringen-eller-SVT-eller-arrangör??) bestämde att melodifestivalen skulle ske som tidigare bestämts.

Fredagen den 6 mars och lördagen den 7 mars ägde den slutliga melodifestivalen rum., med totalt cirka 100 000 personer besökare.

Under vecka 9 (2020) hade Stockholmsregionens skolor sportlovsvecka. Under de första dagarna under vecka 10 fick vi i Sverige det första dödsfallet av coriv-19. Veckorna gick .

Regeringen var mer eller mindre handfallen. Hänvisade bara till olika myndigheter, bland annat folkhälsomyndigheten, som hade att bestämma vad som skulle ske.

Grundskoleelever skulle gå i skola utan avbrott. Gymnasium, universitet och andra skolor skulle stängas. Antalet dödsfall ökade med tiden.

I slutet av vecka 13 bestämde sig äntligen regeringen för att något måste göras. Allt efter att först rådgörs med någon myndighet. Mängden människor på samma ställe fick då inte vara mer än 50. En ändring från 500 till 50. Enastående.

Myndigheten (Folkhälsomyndigheten) menade fortfarande att de hade allt under kontroll.

Andra länder hanterade förloppet på helt andra sätt. De förbjöd folksamlingar bland annat, se på Danmark, Norge, Finland och Island. Dessa fyra länder har sammanlagt mindre antal dödsoffer än vad vi har i Sverige.

Äntligen såg Folkhälsomyndigheten att de borde hanterat det skedda på ett helt annat sätt. Vad sades, ingen vet.

Även regeringen stod handfallen. Hänvisade fortfarande till olika myndigheter. Tog inte sitt slutliga ansvar.

Varför har det då blivit så här i Sverige. Jag anser att regeringen har skett sitt ansvarstagande på ett icke godkänt sätt. Undfallande och endast hänvisat till olika myndigheter. Det är väldigt enkelt.

Andra får ta på sig ansvaret för vad som händer. En riktig regering hade gjort på annat sätt. Se hur Danmark och Norge gjort.

Man kan inte heller låta bli att ta upp hur katastrofalt dåligt man sett till hur äldrevården och hemtjänsten ska fungera.

Stopp för nära och kära för besök hos dessa men fritt fram för oskyddad personal att härja fritt utan tanke på vare sig de gamlas eller personalens säkerhet. Det är skandal.

Lars Erik Andersson

Ystad