Lars Toftemar: En tår för det meningslösa dådet och den musik som aldrig blev av

Fotografier, blommor och ljus lämnade vid Strawberry Fields, New York's Central Park till minne av John Lennon i tisdag, 8 december. Beatlesstjärnan sköts till döds i New York 8 december 1980 .

John Lennons betydelse för vår tid kan inte överdrivas, han tillsammans med de övriga i The Beatles startade något som bara kan kallas en livsstilsrevolution som påverkade ungdomar i hela världen under 60-talet och som gjort vårt samhälle till vad det är idag.

Vi gick från 50-talets medelklassdröm till hippiedrömmar av ”peace, love and understanding”. Från omedvetenhet till medvetenhet. Från att inte bry oss till att demonstrera mot krig och orättvisor och att känna solidaritet. Från moralisk inskränkthet till öppna sinnen.

Vi lät oss inspireras av ”All You Need is Love” och ”Give Peace a Chance” eller av opuset ”Imagen”.