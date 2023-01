Lars Toftemar: Hur kan skuldsättning av betalningssvaga vara förenligt med S-ideologin?

För dem kommer det att bli som att gå ur askan in i elden, med många tragedier som följd. Det kommer att bli en ekonomisk katastrof för de som tvingas utnyttja erbjudandet.

Pengar verkar det finnas i kommunen, när man har råd att låta kommunalråden behålla sina arvoden under ett år efter avslutat uppdrag. En onödig kostnad på nästan en miljon per avgånget kommunalråd, just nu två stycken. Något som Socialdemokraterna och Centerpartiet i ivern över att se om sitt eget hus röstade igenom på senaste fullmäktigemötet.