Liberaler: Vi behöver införa kommunöverläkare

En annan viktig uppgift vore att förbättra den medicinska säkerheten när patienterna flyttas mellan sjukhus och hemsjukvård. Under de närmsta decennierna kommer vi med all säkerhet att se en dramatisk ökning av volymen och komplexiteten av hemsjukvården. Kommunöverläkaren skulle då ha till uppgift att tillse att det står klart vem som ansvarar för vad; sjukhusläkaren, hemsjukvårdsläkaren, specialisterna i palliativ medicin, akutläkarna på akutmottagningarna och i ambulanserna, etc?