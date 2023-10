Magnus Hulthe Andersson: Hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna

Foto: Per Nilsson

Hyrorna i Ystad kommer att höjas. Foto: Per Nilsson

De senaste tre åren har kostnaderna för fastighetsbolag med hyresrätter ökat med ungefär 14 procent. Med den siffran speglas inte helt fullt ut kostnadsökningen, utan fastighetsföretagen har redan tagit en stor del av kostnaderna under många år.

Faktum är att enligt SCB har kostnaderna mellan 2016–2022 stigit för landets hyresvärdar med närmare 40 procent. Under samma period har hyran stigit med knappt 10 procent. Det är långt under inflationen, som under samma period uppgått till närmare 20 procent.