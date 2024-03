Måns Axkull: ”Kålsuparteorin” duger inte längre – Ryssland är den rasande angriparen

Att likställa det fria, hyggligt jämställda, ekonomiskt framgångsrika västblocket med det gränslöst usla och ofria Warszawapaktsblocket var redan under kalla kriget en förolämpning mot de miljoner människor som fick sina liv förstörde och led under totalitarismens ok. Officiellt förde vårt land en hycklande neutralitetspolitik, men lyckligtvis spelade vi under täcket med västmakterna.