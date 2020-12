Marianne Åkerblad och Bertil Fredlund (M): Mer valfrihet för medborgarna minskar politikernas makt

Den offentliga sektorns kostnadsmassa och därmed skattetrycket har i första hand ökat via den så kallade Baumoleffekten. (Se slutet)

Ökade välfärdsambitioner genom politiska beslut har inneburit att fler fått konsumera fler välfärdstimmar per individ vilket även har betydelse för det ökade skattetrycket.

Fotnot. Baumoleffekten. Baumol, W (1993), ”Health Care, Education and the Cost Disease: A Looming Crisis for Public Choice”, Public Choice, vol 77, s 17–28.