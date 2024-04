Pär Moberg: Ett inställt fullmäktige är också ett fullmäktige

Styret pratar ofta om den “kupp” som under förra mandatperiodens slut gjorde att de förlorade makten. Men det är värt att notera att det under denna period inte ställdes in ett enda fullmäktigemöte, varför de avsatta politikerna hade full möjlighet att fortsätta kritisera det som hänt under resten av mandatperioden. Det är så en demokrati ska fungera.