Paul Svensson (SD): Inte rimligt att svenskar blir undanskuffade ur vaccinationskön

På Folkhälsomyndighetens sida stod det att just papperslösa skulle ingå i fas 3-gruppen. Sen föll det sig så att efter jag lämnat in min insändare så ändrade Folkhälsomyndigheten sin prioriteringslista och tog bort just papperslösa från ordningen (efter massiv kritik).