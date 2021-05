Sjöbo kommun: Omlastningscentralen är anpassad till framtida lagstiftning

När omlastningscentralen stod klar upphörde dessa extra kostnader. Driften för omlastningscentralen uppgår till 700 000 kronor per år och avskrivningar för byggnationen är 800 000 kronor per år, tillsammans blir detta till 1,5 miljoner kronor per år.