Sjöbo vårdcentral: Vi beklagar att ni inte tog kontakt med oss

Vårdcentralen Sjöbos medarbetare har under 1,5 års tid arbetat hårt under extraordinära förhållanden under en rådande världsomspännande pandemi, där vår verksamhet ska verkställa regionala och nationella beslut som ändras snabbt beroende på hur situationen ser ut för smittspridning i samhället, samt för hur vaccinationsuppdraget ser ut för vårdcentralerna.