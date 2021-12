Socialdemokrater: Välfärden förutsätter fortsatt byggande

Inte på 30 år har det byggts så mycket som det görs i Sverige just nu. Den höga byggtakten har hållit i sig. Under perioden 2015–2018 påbörjades det fler bostäder än vad som byggdes under perioden 2006–2014, det vill säga under hela den moderatledda regeringens år vid makten.