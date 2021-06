Susan Andersson och Cecilia Magnusson-Svärd: Pressa inte in eltidstjänster i ett deltidsschema

Det skulle kunna vara intressant om avsikten hade varit att se till helheten och att gemensamt ta ett helhetsansvar utifrån individens behov som också påverkas av personalens arbetsmiljö och arbetstid. Det fungerar inte med inställningen ”my way or no way”.