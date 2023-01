Sven Ohlsson: Fantastiskt omhändertagande av lasarettet i Ystad

Måndagen 19 december kom en fruktansvärd smärta, mitt under pågående handbollsderbyt mot HK Malmö, en smärta mitt i magen och ner i den ädlaste delen.

Stapplande mig hem men kördes av frun upp till akuten och var där klockan 23.15. Klockan 23.50 kallades jag in och lades på sängen. Smärtor, prover, kontroller fram till klockan 7 då jag erhöll smärtlindrande.

Vilket fantastiskt omhändertagande av all personal som jobbar och sliter under såväl så kallade normala förhållanden till coronarestriktioner som varit en lång tid tillbaka och även nu under min vistelse. Jag nämner sjukgymnast, stomisköterska, läkare med ronden, sköterskor och undersköterskor, Rebecca, Lina, Sara x2, Anna x2, Erik och Christian, Helen, Lena, Birgitta som satte sonden, Karim och Lydia läkare, Tatiana och att förglömma ”di röe”, det vill säga sjukhusvärdarna. Några var utlandsfödda exempelvis från Moldavien, Polen och Serbien. Språkförbistring? nä nä nä, funkade " syvve".