Thony Blomgren: Det naggas konstant på våra kristna och hedniska traditioner

Ingrid Åbonde (S) påstår i sin insändare i YA 8 februari att jag inte är seriös eftersom hon lyckades missa när flera förslag till alternativ kostnadsinhämtning presenterades under såväl arbetsutskotts- som nämndsmötet, Inger Åbonde deltog flitigt i båda. Att just föreslå flera alternativ till ett framlagt förslag är inget annat än just seriöst och visar på engagemang för sitt förtroendeuppdrag.