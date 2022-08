Vetonu: Vänskapskorruption, köpta tjänstemän och riggade lagändringsprocesser

I höstas lämnade gruvbranschens intresseorganisation Svemin in en begäran till Näringsdepartementet om ännu en förlängning av undersökningstillstånden. Motiveringen var att covid-19 påstods ha drabbat prospekteringsbranschen hårt.

Svemins kontaktperson hade då nyligen rekryterats över från just Näringsdepartementet.

Kort därpå författade regeringen i all tysthet ett lagförslag som uttryckligen motiverades med Svemins begäran. Detta trots att Sveriges geologiska undersökning (SGU) redovisar i sin statistik att prospekteringsaktiviteten i Sverige ökade med exceptionella 27 procent under just 2021.