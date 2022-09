Ystads naturskyddsförening: Tänk globalt och agera lokalt för att rädda planeten

De fossila bränslena utnyttjas nu under den korta tiden av cirka 200 år. Vid förbränningen återgår de ämnen (kol, väte, syre) som en gång byggde upp dem till jordens kretslopp i form av bl a koldioxid och (sol)energi frigörs. Människans användande av fossila bränslen nu är egentligen den omvända processen mot när de bildades, men den sker under en oerhört kort tid.

Under lång tid under människans tid på jorden har sol, vind och vatten använts som energikällor. Nutida vatten- och vindkraftverk kan jämföras med gamla tiders kvarnar för vatten och vind t ex. Under det senaste år-hundradet har tekniken förfinats och ingen kan ha undgått den snabba utvecklingen av vatten- och vindkraftverk, solceller m fl och den stora roll som de energikällorna spelar i vår energiförsörjning. Kärnkraftens nackdelar avskräcker (olyckor, bricka i krigföring, avfallsproblematik, rå-varan är ändlig, kortsiktig lösning).