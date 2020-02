Inställda tåg och förseningar natten mot tisdag

Sent på måndagskvällen blev det problem i tågtrafiken efter en incident mellan Lund och Hjärup. Förseningar och inställda tåg är att vänta.

Trafikverket meddelar att informationen kring vad som gäller för resenärerna kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

En lång rad skånska stationer är påverkade av vad som benämns som en ”incident”, vilken ska ha inträffat mellan Lund och Hjärup.

Tåget från Kristianstad mot Malmö kl 0:11 är inställt. Likaså var tåget från Lund mot Kristianstad klockan 23.38 inställt.

Under natten till tisdagen fortsätter tåg att ställas in. Skåretrafiken meddelar exempelvis att Öresundståg Malmö C - Lund C klockan 2.48 har ställts in liksom Lund C - Malmö C klockan 3.18. Detta på grund av signalfel.