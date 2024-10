5 kulturtips: Detta får du inte missa i veckan

Teater

”Diktatorn” av Charlie Chaplin

Malmö Stadsteater, spelas fram till 30 oktober

Varje årstid är teater. Men höst är ändå lite mer teatersäsong, i alla fall för mig. Det är något med att lämna Skånevintern och komma in i en salong där allt för några timmar är helt annorlunda.

Under pandemin var det just teatern, utöver andra människor, som jag saknade så det gjorde ont. Just nu ges ”Diktatorn” på Malmö Stadsteater, en scenuppsättning av Charlie Chaplins kända stumfilm från 1940, som jag ser fram mycket emot att se om några veckor.

Berättelsen ska vara komisk satir över Hitler och nazismen, där Charlie Chaplin i den legendariska filmen spelade dubbelrollen som dels en fattig barberare och dels diktatorn Hynkel. Hur blir det på scen? Jag är nyfiken.