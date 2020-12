Advent – nyskriven julnovell av Kerstin Norborg

Och kanske var det för att smset kom just då, eller för att Almas sakliga tonfall slog ut allting annat, som jag inte kan minnas vad som skulle ske när jag blev liten, hur meningen fortsatte. Kanske var det inte heller det viktiga, tänker jag nu, kanske var det viktiga just självklarheten med vilken hon sa de där orden, sakligheten i hennes röst, att det för henne verkade vara fullkomligt naturligt. Att denna rörelse, mot att bli liten, är en av många, lika möjliga.

Jag har aldrig varit särskilt bra på jul, eller hur man nu ska uttrycka det, bra på att göra jul. Det kanske låter självupptaget när jag skriver det såhär, som om julens budskap skulle vara beroende av min person, men kanske förstår ni vad jag menar. Jular och julförberedelser gör mig ofta nedstämd, det är en tomhet som kommer över mig, äter sig in i min kropp, som dimman över slätten under håglösa mellandagspromenader när jag var barn, en tomhet som övervinner allt.

Efteråt gick jag fram och frågade en av lärarna vad det var pojken hade sjungit. Han hämtade ett notpapper och till min förvåning stod det C B Agnestig längst ner. Carl Bertil Agnestig. Det enda jag förknippar hans namn med är de pianoskolor jag hade som barn: ”Vi spelar piano 1”, ”Vi spelar piano 2”, ”Vi spelar piano 3”. De blev min ingång till musiken, jag kände mig unik och särskild när jag gick till mina pianolektioner med dem under armen, minns fortfarande låtar och teckningar, framförallt från den första boken, som var röd.

Sina lektioner inledde hon alltid med att låta mig spela skalor. Hon skrev in dem i ett blått nothäfte och uppmanade mig att inleda också mina övningspass med dem. Länge såg jag dessa skalövningar som ett nödvändigt ont. Men så, någon gång under mina tidiga tonår, var det just de som fick mig att lyssna på mitt spel på ett nytt sätt, ett sätt som jag tror blev avgörande för att jag ville fortsätta spela. Första gången det hände var en lördagsförmiddag och jag var ensam hemma. Solen sken in över klaviaturen, det var tidigt på våren, det luktade damm. Jag vet inte vilken skala det var jag spelade, och det har heller ingen betydelse vilken det var. Det viktiga var att jag plötsligt kunde höra alla intervall och deras förhållande till grundtonen, spänningen mellan grundtonen och de andra tonerna i skalan. Tydligast blev detta när jag spelade skalan i motrörelse, utgick från samma ton med mina tummar och sedan spelade uppåt med högerhanden och neråt med vänster. På det sättet hade jag aldrig tidigare lyssnat till mitt spel. Det var som att jag spände ut musiken i ett gummiband som hela tiden utgick från och förhöll sig till tonen i mitten. Isär och ihop rörde jag mina fingrar i denna motrörelse över klaviaturen. Och hela tiden fanns grundtonen där, fast jag inte spelade den, som en spänning, en tyst bordun.