AI har hjälpt McCartney med ny Beatles-låt

Vilken låt det gäller är Paul McCartney förtegen om i intervjun, men mycket talar för att det är "Now and then". Låten var i ropet redan i mitten av 1990-talet då The Beatles släppte "Free as a bird" och "Real love" som fanns på samma kassett. Just "Now and then" var dock väldigt ofärdig, ska enbart ha bestått av melodi och refräng och ska av George Harrison ha avfärdats som "skräp".