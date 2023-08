"And just like that" får en tredje säsong

I "Sex and the city"-rebooten "And just like that" har huvudrollskaraktärerna kommit upp i 50-årsåldern. Pressbild.

Sista avsnittet i säsong två av "Sex and the city"-uppföljaren "And just like that" släpps på HBO Max på torsdag 24 augusti. Kritikerna har varit tämligen kallsinniga till New York-damerna Carrie, Miranda och Charlottes kärleks- och klimakteriebekymmer, men nu bekräftar strömningstjänsten att serien även får en tredje säsong.