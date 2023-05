Bekräftat: Harry Potter blir tv-serie

Andra serier som får premiär på den nya tjänsten Max är bland annat en spinoff av komediserien "The big bang theory" och en föregångare till "Game of thrones" med namnet "A knight of the seven kingdoms: The hedge knight". Även en ny serie med Colin Farrell i huvudrollen, "The penguin", och en dramatisering av Pulitzerpris-vinnaren "Sympatisören" väntar tittarna.