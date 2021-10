Billy Bragg är relevant – men saknar udden

Bragg har själv kallat låten “I will be your shield” albumets hjärta och själ. Att ge lyssnaren en känslomässig och psykologisk sköld utifrån gemensamma erfarenhet. En fin tanke. Sångaren har en förmåga att omvända något lite banalt till något som går rakt in i hjärtat. Och han har rätt - låten är skivans mest gripande stund. In the battles against your demons, I will be your shield.