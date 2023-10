Blodet sprutar i Netflix nya svenska storfilm

Regissören Patrik Eklund gillade att se blodet spruta under inspelningen av "Konferensen".

Litervis med blod

Även skådespelarna njöt av den lite ovana upplevelsen av att spela in en skräckfilm. Bahar Pars njöt av att få visa upp en ny sida av sig själv.

– Jag kan stå på stora scenen på Dramaten, jag är kulturelit, jag kan min Strindberg. Men jag kan också bli jagad i en skog. Det är privilegiet med att vara skådespelare. I love it, utbrister hon.

– Fy fan vad kul det var! Men jag måste säga att det var utmanande. Det är mycket lättare att gå in i en roll när man vet vem man är och det finns dramatiska bågar och så går man in och gråter lite, säger hon och fortsätter:

Humor

– Det finns en fara i att ta sig själv på för stort allvar i och med att genren inte är så ny längre och då kommer den torra humorn in, som man kanske inte är van att blanda in i slasherfilmer där man bara ska "kötta". Då kan det vara bra att få bjuda på en glimt i ögat.

Han säger att det också gjorde det roligare att spela in.

Fakta: "Konferensen"

Filmen bygger på Mats Strandbergs roman "Konferensen" från 2021.

I rollerna: Katia Winter, Adam Lundgren, Eva Melander, Bahar Pars, Maria Sid och Marie Agerhäll.

Regissören Patrik Eklund har tidigare bland annat regisserat biofilmen "Flimmer" och på senare år gjort tv-serierna "Spelskandalen", "Mäklarna" och "We got this".