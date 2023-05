Maggio om Grammisen: Har surat i tio år

Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit lägger ännu en Grammis till samlingen.

Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit lägger ännu en Grammis till samlingen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Näe, gud vad glad jag blir. Vad jag önskar att jag var där just nu, sade Tove Lo i ett förinspelat tacktal från Mexiko där hon befinner sig för tillfället.

Väntade sig inget

First Aid Kit, som även spelade under kvällen, utnämndes till årets alternativa pop för albumet "Palomino" och lade därmed ännu en Grammis till samlingen. Men den här känns nästan bäst, förklarar duon.

Alla band förtjänar

– Alla banden, både metalband och rockband. Alla förtjänar det här priset. Viagra Boys, Watain, Arch Enemy, Johnossi. Alla turnerar och spelar in och gör det klassiska jobbet, säger han till TT.

Enda kvinnan prisades

Priset för årets nykomling gick till Cornelia Jakobs, som också uppträdde under galan i ett medley tillsammans med Tiktokfenomenet Bell och Olivia Lobato.

Drakes låtskrivare prisades

Fakta: Årets pristagare

Årets artist:

Tove Lo

Årets album:

Tove Lo: "Dirt femme"

Årets nykomling:

Cornelia Jakobs

Årets rock:

Viagra Boys: "Cave world"

Årets låt:

Loam & Adaam: "Fakka ur"

Årets kompositör:

Ludwig Göransson: "Black Panther: Wakanda forever"

Årets hårdrock/metal:

Ghost: "Impera"

Årets folkmusik:

Sara Parkman: "Eros Agape Philia"

Årets alternativa pop:

First Aid Kit: "Palomino"

Årets visa/singersongwriter:

Joel Alme: "Sköt er själva så sköter jag inte mitt"

Årets dansband:

Flamingokvintetten: "Vi lyfter på hatten"

Årets barnmusik:

Nassim Al Fakir: "Årets album"

Årets pop:

Veronica Maggio: "Och som vanligt händer det något hemskt"

Årets soul/r'n'b:

Bavé: "All stars aligned"

Årets textförfattare:

Jonathan Johansson: "Om vi får leva"

Årets hiphop:

Cleo: "Missaoui"

Årets elektro/dans:

Swedish House Mafia: "Paradise again"

Årets producent:

Klahr/Liohn

Årets klassiska:

Kungliga filharmonikerna, Johan Dalene, John Storgårds: "Nielsen & Sibelius: Violin concertos"

Årets jazz:

Hederosgruppen: "Ståplats"

Årets musikvideo:

Martin Falck: Fever Ray "What they call us"

Årets specialpris:

Magnus Broni

Årets hederspris:

Tomas Ledin