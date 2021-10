Craig Brown återskapar hysterin kring The Beatles

Foto: Associated Newspapers Ltd

Mest relevant blir boken trots allt när den ringar in de legendariska ögonblicken, till exempel den gången när 42 klassiskt skolade musiker ombads spela på sina instrument från den lägsta till den högsta tonen i eget tempo för att skapa crescendot i slutet av A Day in the Life. Brown noterar att låten tog 34 timmar att spela in. Fyra år tidigare hade bandets första album, ”Please Please Me”, gjorts på en enda dag. Där, i stormens öga, finns förstås den viktigaste berättelsen.