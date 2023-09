David Fincher går i mål med mördarhistoria

Få repliker

Cyklade i Sverige

För tolv år sedan tillbringade David Fincher flera månader i Sverige för att spela in den amerikanska versionen av Stieg Larssons "Män som hatar kvinnor", "The girl with the dragon tattoo". Det är en tid han minns med glädje.

Fakta: David Fincher

Ålder: 61 år.

Bor: Los Angeles.

Familj: hustrun Céan Chaffin och en dotter från ett tidigare äktenskap.

Yrke: Regissör och manusförfattare.

Tidigare filmer och tv-serier i urval: "Fight club", "Seven", "The game", "Panic room", "Zodiac", "The social network", "The girl with the dragon tattoo", "Gone girl", "Mindhunter", "Mank".

Aktuell med thrillern "The killer". Filmen visas på filmfestivalen i Venedig och kommer till Netflix i november.