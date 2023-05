De spelar på mini-Way Out West

Amason på Way Out West 2022. Arkivbild.

Amason på Way Out West 2022. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

I år firar Göteborg 400 år som stad och bjuder in till en gratisfestival i Way Out Wests regi i Frihamnen.

"Nu kommer Way Out West till Frihamnen och sätter sin egen prägel på det stora festivalområdet och dess tre scener under söndagskvällen. Och besökarna får uppleva ett Way Out West med fri entré och utan åldersgräns", säger Kristian Ferrara, projektledare för Göteborgs Jubileumsfestival.