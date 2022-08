Demi Lovato kanaliserar ilskan genom rocken

”Demi leaves rehab again, when is this shit gonna end?” Så inleds ”Skin of my teeth” som på så många vis kastar oss tillbaka till Hole 1998. Den före detta Disneystjärnan – som redan 2008 gillade black metalbandet Dimmu Borgir – återvänder till sina rockigare rötter efter ett gäng skivor med pop och r’n’b och en nästan dödlig överdos.