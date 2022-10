Elisabeth Åsbrink skildrar Victoria Benedictssons liv och leverne

Vid det här laget måste det i universitetsbibliotekens bokhyllor finnas flera hyllmeter med böcker om författaren Victoria Benedictsson. Nu bidrar Elisabeth Åsbrink med ytterligare fem innehållsrika centimeter under titeln ”Mitt stora vackra hat”. Det är ett mycket gediget och välskrivet arbete på hela 545 sidor om det idag kanoniserade författarskapet, eller snarare om personen än om författarskapet. För i boken får vi via till exempel brev och dagböcker lära känna personen och livet bakom litterära verk som novellsamlingen ”Från Skåne” (1884) samt romaner som ”Pengar” (1885) och ”Fru Marianne” (1887).

Men det är klart, i just Victoria Benedictssons fall är det väl egentligen fullt förståeligt att böckerna om henne ofta landar där. Hennes liv var ju minst sagt dramatiskt, och mycket rikt på kontraster som det kostade på att få ihop. Föreställ dig bara att få ihop livet som gift med postmästaren i skånska Hörby, som tycks ha haft noll litterärt intresse, med livet som en av Sveriges främsta författare under pseudonymen Ernst Ahlgren. Eller att brinna hett under de borgerliga konventionernas våta filt. Det är också en konflikt som är svår att få ihop. Att vara en skicklig författare i en tid då kvinnor nedvärderades enbart därför att de var kvinnor. Ja, det är lätt att förstå att den typen av oförenliga kontraster och konflikter skapade en splittrad och ensam själ.