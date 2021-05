Essä: Kroppsformen talar – vilka är vi när vi ser på våra kroppar i spegeln?

För drygt tio år sedan klev jag in på en trendig träningsanläggning på Östermalm i Stockholm. Med mina pösiga gympabyxor och en urtvättad t-shirt stack jag ut i mängden där moderiktiga linnen och träningstights annars var normen. Möjligheterna att upptäcka det var dessutom närmast oändliga. På varenda vägg, från golv till tak, satt speglar som folk närmast hypnotiserat stirrade in i. Märkligt, tyckte jag då. Min förvåning blev inte mindre när jag, efter en timmes stånkande bland skivstänger och crosstrainers, öppnade dörren till omklädningsrummet. Framför en av speglarna, som fanns även där, stod en kille och studerade sig själv. Obekymrad om att där var fullt av folk, spände han upp bröstkorgen och vred sig för att betrakta sig ur olika vinklar. På den tiden hade jag inte sett något liknande men med tiden skulle jag både vänja mig och förstå varför han och de andra betedde sig som de gjorde.

”Man kallar det öfverflöd, som öfvergår ens villkor. En Bonde är öfverflödig med et stop vin om veckan, när ofta en Köpman det icke är med 100 boutellier Champagne och Bourgogne til en enda måltid.”

Kungar som Karl X Gustav och Gustav II Adolf kunde med sina stora magar signalera makt och styrka. Fattiga som var överviktiga ansågs däremot andligt och moraliskt förslappade. Tankefiguren har levt vidare in i våra dagar. I program som ”Biggest loser” hämtas deltagarna nästan uteslutande från de lägre inkomstskikten. Kraven också på mer välbärgade att hålla form och kontroll på kroppen har dock ökat med tiden.

René Descartes formulerade på 1600-talet sin stränga uppdelning mellan den mekaniska kroppen och tankens högre stående förnuft. Att tanken måste tygla kroppens begär blev också en grundidé under upplysningen på 1700-talet. Sara Martinsson berättar i ”Knäböj – om kvinnor och styrketräning” om hur korsetter, peruker och färgstarkt smink var ett sätt för de övre samhällskiktens kvinnor att göra kroppen allt mer olik sig själv, att kommunicera anständighet. ”Vår samtida kroppssyn har vuxit fram ur denna långa förfrämlingsprocess”, skriver Martinsson. Och jo, det är lätt att slås av att allt fler – av i alla fall medelklassens människor – förhåller sig till sina kroppar som objekt vilka ska bedömas.

1800-talets arbetare, som svettiga och med sotiga händer, jobbade fysiskt hade varken tid – eller kanske ens lust – att leva upp till de här idealen. Men ju längre upp i samhällspyramiden folk befann sig desto viktigare var det att signalera kroppslig kontroll. Borgerskapet, använde just den som ett sätt att markera distans till arbetarklassen som ansågs rå och sexuellt utsvävande.

Uppdelningen mellan könen var under perioden tydlig. Männen skulle bli starka soldater, kvinnorna kompetenta husmödrar som genom att själva träna gymnastik bättre klarade att fostra sönerna utan att klema bort dem. Det här är ett exempel på tydliga politiska ambitioner, eller orsaker, bakom olika kroppsideal. Ibland kan dessa ligga mer dolda, skymta i skilda gruppers olika villkor och förutsättningar. Arbetarklassens framgångar inom idrotten på 1930-talet, och de atletiska kroppar som formades där, gällde så gott som enbart männen. Den kvinnliga delen av arbetarklassen lyste med sin frånvaro på idrottsanläggningarna. Orsakerna var politiska.

Det har under lång tid funnits ett ideal som förespråkat att kvinnor hellre ska träna måttligt, för att bli attraktiva snarare än muskulösa och starka. Tydliga arv av det har levt kvar in i vår moderna tid. Inom 1970- och 80-talens gymkultur fanns ofta vitt skilda ambitioner bakom mäns och kvinnors träning. Klyftan mellan könsidealen kan knappast bli tydligare än i bilderna på en uppumpad Arnold Schwarzenegger och en slank Jane Fonda.

Inte ens inom kvinnlig bodybuilding har kombinationen kvinnor-styrka varit okomplicerad. The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) har premierat ”kvinnliga former”. Silikonbröst har varit okej, däremot inte svällande biceps eller lårmuskler. Sara Martinsson menar att tyngdlyftning än idag kan betraktas som en subversiv kraft, något som går på tvärs mot outtalade krav. Kvinnor förväntas flockas runt löpbanden för att få nätta och ”kvinnliga” kroppar medan män kan ställa sig bredbent framför skivstängerna och skrika nästan hur högt de vill.