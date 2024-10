Det började så man trodde det skulle bli en revy med att Per-Erik Öhrn, som agerar konferencier, driver med SJ:s försenade tåg – mycket roligt! – och presenterar Nadja Eriksson som ”Brösarps svar på Elton John”. Så kommer Nadja in som just det – en popartist med Elton John-glasögon och glittrig rock.

”Whoever You Are” och “Do It Anyway”, kända från Radio P4, är bara ett par av dem. Också de övriga – till exempel ”Go With The Flow”, ”A Bad Day” och ”Hello Grief” – hör till de bästa (nära nog) ohörda låtar som gjorts i Sverige.