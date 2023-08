Fans inbjudna till Sinead O'Connors begravning

Sinead O'Connor dog i juli 2023, 56 år gammal. Hennes familj har bjudit in till begravningen på Irland. Fotot är från en intervju i New York 2002. Arkivbild.

Sinead O'Connor dog i juli 2023, 56 år gammal. Hennes familj har bjudit in till begravningen på Irland. Fotot är från en intervju i New York 2002. Arkivbild. Foto: Suzanne Plunkett/AP/TT

O'Connor föddes 1966 och gick bort i juli 2023, 56 år gammal. Dödsbeskedet framkallade starka reaktioner runt om i världen. Artisten var mest känd för låten "Nothing compares to you".