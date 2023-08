Fotoutställning om Springsteen öppnar i Boston

En fotoutställning med Bruce Springsteen som motiv öppnar som en del av Folk Americana Roots Hall of Fame i Boston. Arkivbild.

En fotoutställning med Bruce Springsteen som motiv öppnar som en del av Folk Americana Roots Hall of Fame i Boston. Arkivbild. Foto: Rob Grabowski/AP/TT

Den har titeln ”Bruce Springsteen: Portraits of an American music icon" och öppnar som en del av Folk Americana Roots Hall of Fame, skriver NME.