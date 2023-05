Han vill poesitesta politiker

Tonårssurrealist

Korpars svarta ögon

Fakta: Sjón

Född: 1962.

Namnet: Sjón betyder "synen" på isländska och är en pseudonym för Sigurjón Birgir Sigurdsson.

Bor: I Reykjavik, men arbetar oftast i en stuga på Islands sydkust.

Bakgrund: Var gästartist i Björks band Sugarcubes där han spelade luftgitarr. En gång i New York satt hans egna idoler Iggy Pop och David Bowie på läktaren. Blev Oscarsnominerad för låttexten till "I’ve seen it all" från Lars von Triers "Dancer in the dark".

Böcker: Debuterade 1978. På svenska finns elva titlar, däribland "Skugga-Baldur" för vilken Sjón fick Nordiska rådets litteraturpris och den kritikerhyllade romantrilogin "Codex 1962".

Aktuell: Men sin senaste diktsamling "Nattarbete".