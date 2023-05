Inspelning från tidig Beatleskonsert upptäckt

The Beatles på The Sullivan Show i USA 1964. Arkivbild.

The Beatles på The Sullivan Show i USA 1964. Arkivbild. Foto: AP/TT

The Beatles stod på randen till sitt stora genombrott och spelade på Stowe boarding school i Buckinghamshire den 4 april 1963. Bandet hade precis släppt "Please please me" och spelade låtar från skivan blandat med covers, bland annat Chuck Berrys "Too much monkey business".