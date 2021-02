Itō Noe och kampen för kvinnans frigörelse i Japan

Hiratsuka Raichō (1886–1971) var en av grundarna. Hennes banbrytande text ”In the beginning, woman was the sun” (I begynnelsen var kvinnan solen publicerades i tidskriftens debutnummer 1911 och kom att utgöra sinnebilden för Seitōs verksamhet. I texten förespråkade Hiratsuka den ”nya kvinnans” intåg i det japanska samhället och hon fördömde de roller kvinnan tilldelats i det kejsarstyrda Japan. Den ”nya kvinna” som Hiratsuka presenterade i sin text utmanade regimens paroller om kvinnan som en ”god hustru och vis moder” och hennes text kom att bli avgörande i den allmänna debatt kring den ”nya kvinnan” som tog fart under samma år.

Det var i hopp om att få råd angående en skilsmässa som den 16-åriga Itō Noe kontaktade Seitōs redaktör Hiratsuka våren 1912. Itō härstammade från den sydliga ön Kyushu där hon vuxit upp under fattiga förhållanden i den lilla fiskebyn Imashuku. På flykt från det äktenskap som arrangerats av hennes föräldrar, sökte hon sig till Tokyo och under hösten 1912 antogs hon som redaktionsmedlem på ”Seitō”. Våren därpå publicerade ”Seitō” ett temanummer med rubriken The new woman and other issues related to women”. Numret markerade tidskriftens feministiska hållning och de samlade texterna kom att förändra synen på den ”nya kvinnan” och rannsaka de värden hon tillskrivits i den offentliga debatten. Itō Noes essä ”The path of the new woman” (Den nya kvinnans väg) var en av de texter som publicerades i temanumret. Där gav hon uttryck för sina tankar kring kvinnans självförverkligande och formulerade för första gången sina idéer om den enskilda individens värde. Den ”nya kvinnan” skildrades av Itō, likt en banbrytare som i jakten på självständighet, plöjde sig genom det främmande och vandrade längs en väg kantad av faror. Den ”nya kvinnans” outforskade väg framställdes i Itō Noes text som en pilgrimsfärd där vägen mot självkännedom krävde disciplin, självuppoffring och mod och hon tydliggjorde för läsaren att det var med livet som insats den ”nya kvinnan” krävde sin frihet – och inte genom ett ytligt sökande efter lycka, bekvämlighet eller sympati. I texten återspeglades hennes egna erfarenheter av det arrangerande äktenskapet, och den smärta hon tillfogats i försöket att upprätta sina egna värden.