Kerstin Ekman inspirerar till litterära återblickar och omläsningar

Jag vill inte kalla detta kanon, snarare en slingrig, röd tråd. Poängen är inte att det är just dessa böcker som måste läsas, utan att man kan följa en linje av mognad med slumpmässigt individuella bokval. Jag har kommit till liknande insikter som Ekman, men med en helt annan litteraturlista: mörkare, trashigare. En av mina största läsupplevelser har till exempel varit Carlos Castanedas helrubbat superflummiga men också för new age-genren ovanligt krassa skildringar av mötena med trollkarlen Don Juan. De handlar faktiskt bara om döden. Definitivt ingen existentiell tröst, som new age annars brukar ägna sig åt.