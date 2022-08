Kraft och smärta när Sydafrikas historia skildras genom en familj i kris

Amor är bara tretton år när hennes mamma dör, och hon gör allt för att värja sig mot det ofattbara beskedet. Runt omkring henne grälar de vuxna om var och hur modern ska begravas, eftersom hon har övergett sin mans reformerta tro och återgått till den judiska religion hon fötts in i. Äldste sonen Anton uttalar så grova förolämpningar mot sin far att han hotar att förskjuta honom. Marken gungar under Amors familj, men också under Sydafrika.