Lady Gaga och Watts med på ny Stones-skiva

BBC har tidigare rapporterat att storstjärnor som Paul McCartney, Stevie Wonder och Lady Gaga ryktats medverka på albumet. Gitarristen Ronnie Wood bekräftar den sistnämndes medverkan under evenemanget.

Fakta: Rolling Stones

Rolling Stones grundades i London 1962 och var en tillsammans med Beatles ledande för den "brittiska invasionen", då brittiska popband beväpnade med långt hår och bluesinspirerade gitarriff tog över topplistorna runtom i världen.

Stones, ansedd som en vildare grupp än Beatles, fick sin första USA-etta med "(I can't get no) Satisfaction" 1965. Under senare delen av 1960-talet vidgades inspirationskällorna, med tydliga psykedeliska influenser.

Det första stora skiftet kom när bandets informella ledare Brian Jones sakta fasades ut ur den kreativa processen och senare tvingades lämna gruppen 1969, ersatt av gitarristen Mick Taylor. Jones dog senare samma år.

1970-talet blev en nystart för bandet, inte minst tack vare storsäljaren "Sticky fingers". Albumets Andy Warhol-designade omslag blev lika ikoniskt som många av låtarna, med en bild på en jeansbärande mans skrev – och en fungerande gylf insydd i omslaget. Sedan dess har Stones fortsatt skörda framgångar, främst som liveakt.

Nuvarande medlemmar: Mick Jagger (sång), Keith Richards (gitarr), Ronnie Wood (gitarr). Steve Jordan (trummor) har bistått på turné och i studio de senaste åren.

Urval tidigare medlemmar: Brian Jones (gitarr, 1962–1969, död i drunkningsolycka), Ian Stewart (keyboard, 1962–63, sparkad men fortsatte som turnémusiker till 1985), Bill Wyman (bas, 1962–93, slutade), Mick Taylor (gitarr, 1969–76, slutade), Charlie Watts (trummor 1963–2021, död).

Album i urval: "The Rolling Stones" (1964), "Aftermath" (1965), "Let it bleed" (1969), "Sticky fingers" (1971), "Exile on Main St." (1972), "Some girls" (1978), "A bigger bang" (2005).