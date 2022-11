Även om åldrandet, ensamheten och döendet allt oftare får hans existentiella livsrum att krympa så är Dagboken ändå en livsbejakande bok och Noréns väv av den vardagliga verkligheten fångar in allt det som han i den tredje dagboken summerade till ”I dag är jag lugn. I dag är jag orolig”. Det motsägelsefulla som är själva hans andning, språk och livsluft.

Anteckningarna inleds i oktober 2019: ”Jag vaknar upp på en främmande plats”. Mitt i vardagens triviala logistik öppnar han sedan gläntorna mot sina älskade döttrar S. och Nelly, som han på grund av pandemin måste avstå från att träffa. Han flyttar från Vasastan till en lägenhet i Hammarby sjöstad. Medan han noterar att hans KOL fräter på honom läser han Marianne Lindberg de Geers dagbok, funderar över behandlingen av Peter Handke, skriver texter om Staffan Hellstrand och Birgitta Trotzig. Han skriver också på några egna pjäser, prosaböcker och vid något tillfälle konstaterar han att en hel diktsamling kommit till honom i bilder. Han påbörjar även en liten roman om den dödsdömda amerikanskan Lisa Montgomery. Livet är, in i det sista, öppet: han skriver ”jag vill behålla oklarheten och mina associationer”

Jag kanske inte riktigt håller med om det, utan ser i stället hur Norén alltmer skriver sig fram till en större frihet i det han kallat ”sin inre fångenskap”. Texterna liknar varandra, väller fram i sin nästan tjatiga monotoni. Fulla av motsägelser, omtagningar och i en blandning av högt och lågt. Utan skiljetecken och tydliga in- och utgångar skriver Norén liksom utan några skyddsnät. Det känns som om läsaren skruvas rakt in i hans, öppna själsliga existens. Ett tillstånd där både han och vi kan stiga rakt ut och in. Där språket kan fortsätta att ”vittna om det outsägliga”.