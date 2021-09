Med det här debutalbumet gör han det som han är bäst på: att bryta normer utan att be om ursäkt, sammanfläta olika musikstilar vackert och skapa spektakel. Just tematiken som handlar om att slå sig fri, hörs genomgående i lyriken. Att vara en svart homosexuell man i en macho-dominerad genre gör Lil Nas X till en motståndsrörelse i sig. I en intervju till BBC kort efter att han kom ut för två år sedan, sa han att han funderade på att stanna i garderoben ända in i graven.