Makabra och lekfulla elegier av Magnus William-Olsson

I dokumentären ”Memory: The origins of Alien” (om sf-klassikern ”Alien”) som kom ut förra året återupprepas en djupt fascinerande fras ur Aiskylos ”Orestien”: ”The reek of human blood smiles out at me” (ungefär ”Stanken av mänskligt blod ler mot mig”). En synestetisk replik uttalad av en hämndgudinna, en av de erinyer som förföljde syndare för att driva dem till vansinnets rand. Något som tydligen kunde påkalla deras intresse var att inte visa tillbörlig respekt gentemot sina egna föräldrar. Ja, jag kommer att tänka på detta eftersom jag på ett ställe skriver ”Hedra din fader och din moder!” i marginalen i Magnus William-Olssons senaste diktsamling ”Inget är alltid för sent”.