Mer saga och spekulation hade lyft Östergrens berättelse

Klas Östergren, född 1955 i Stockholm, bor sedan länge strax söder om Kivik. Debuterade 1975 med romanen ”Attila”, och har efter det skrivit ett flertal romaner men också arbetat som översättare. Var under fyra år medlem i Svenska Akademien. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hos läsaren etableras en förväntan om att få läsa en form av science fiction, eller en kontrafaktisk dystopi à la Kazuo Ishiguros roman ”Never Let Me Go”. Så blir det definitivt inte. Man får aldrig veta på vilket sätt berättarens och systerns tillvaro som försökskaniner gestaltade sig. Men visst, man förstår att Löwenskjöld hade som mål att fostra autonoma, trygga individer, ”resistenta mot all form av extremism” genom social ingenjörskonst.