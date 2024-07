Kultur

Nisse Landgren still crazy after all these years

I mer än tio år drev Nisse Landgren ”Jazz under stjärnorna”. Nu, när hans Funk Unit firar 30, kommer han tillbaka till Branteviks idrottsplats med sitt band för att fira med oss. Liksom fira att han just fått en egen trombon uppkallad efter sig!

Konsert • 08 juli 2024 11:09 • 08 juli 2024 11:10