Ny musik från The Hives

The Hives med Pelle Almqvist i spetsen släpper ny musik i år. Arkivbild. Foto: Magnus Andersson/TT

"Bogus operandi". Det är titeln på en ny singel från The Hives som släpps på tisdagen. Singeln är hämtad från kommande albumet "The death of Randy Fitszimmons" – rockbandets första album på elva år – som släpps den 11 augusti.