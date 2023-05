Nya "Harry Potter"-serien – hett efterlängtad

Rena bort fördomar

– Det finns hur mycket fanart och fan fiction som helst kring Harry Potter. Skulle man lyfta in det vore det fantastiskt.

"En fantastisk filmserie"

I jubileumsprogrammet "The return to Hogwarts" berättade Harry Potter-skådespelaren Daniel Radcliffe, med bruten röst, att filmernas inspelningspersonal varit helt avgörande för den person han utvecklats till. Nu är han över 30, när han började spela in den första "Harry Potter"-filmen var han elva år.